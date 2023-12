Les juteux business extra-sportifs de Zlatan Ibrahimovic

Maintenant qu’il a rangé les crampons, Zlatan Ibrahimovic a assuré ses arrières, pour la suite de sa carrière.

Zlatan Ibrahimovic est de retour dans le monde du ballon rond en tant que conseiller sportif et commercial pour le fonds RedBird pour le Milan AC, mais pas seulement. En parallèle, Ibrahimovic a récemment poursuivi ses investissements en Suède avec la société Unknown AB, une holding qui lui sert de véhicule d’investissement dans divers domaines.

Zlatan Ibrahimovic a plusieurs investissements entre Suède et Italie

La gamme d’investissements d’Ibrahimovic est vaste, allant du padel aux entreprises de stockage, en passant par la production de gomme à mâcher, les eSports et les salles de sport en ligne. Ces entreprises ont connu une croissance financière notable au cours des dernières années. Les investissements d’Ibrahimovic s’étendent à plusieurs sociétés, y compris des entreprises italiennes. La valeur globale des participations détenues par la holding s’élève à environ 35 millions d’euros au 31 décembre 2022, d’après les comptes officiels consultés par Calcio e Finanza.

Parmi ces investissements figurent une participation de 20% dans la société italienne Dante Medical Solutions SRL, fabricant du chewing-gum Mind the Gum, dont Ibrahimovic est l’ambassadeur. De plus, la holding a acquis environ 15% des parts de Buddyfit, une start-up italienne dédiée au fitness, aux côtés de personnalités telles que Diletta Leotta et son ancien coéquipier Ignazio Abate. La Unknown AB, détenant 70% d’une autre entreprise appelée DownTheLine Holding (les 30% restants appartenant à l’ancien joueur de hockey sur glace Thomas Sandström, un ami d’Ibrahimovic), détient elle-même plusieurs sociétés de padel en Suède.

Principalement dans le domaine du sport. Mais pas que…

Ces investissements ne se limitent pas aux seuls sports. La Unknown AB comprend également Unknown Entertainment, spécialisée dans la gestion de marques et de propriété intellectuelle, ainsi que Unknown Properties AB, active dans l’immobilier. Toutes ces sociétés font partie des comptes consolidés de la tête de groupe, Unknown AB. En dehors de ces activités, Zlatan possède également une part (50%) dans Anschutz Entertainment Group Sweden AB, via la Fc Zlatan, qui détient la majorité de l’équipe suédoise de l’Hammarby.

La holding d’Ibrahimovic a affiché, dans son bilan financier au 31 décembre 2022, des revenus de 6,2 millions d’euros, avec un résultat net positif de 1,6 million d’euros. Cependant, ces chiffres sont en baisse par rapport à 2021, où le chiffre d’affaires s’élevait à 8,1 millions d’euros pour un résultat net de 3,4 millions d’euros. Le patrimoine net de la holding a augmenté pour atteindre environ 40 millions d’euros au 31 décembre 2022, en hausse par rapport aux 38 millions environ enregistrés en 2021. Depuis 2016, les bénéfices cumulés s’élèvent à environ 35,8 millions d’euros, avec un dividende distribué en 2022 d’environ 130 000 euros à l’unique actionnaire, Zlatan Ibrahimovic lui-même.