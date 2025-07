PSG. Les 10 joueurs les mieux payés du Bayern Munich

Le Bayern Munich et ses star’s affrontent le PSG à la Coupe du monde des clubs.

C’est le choc des quarts de finale à la Coupe du monde des clubs 2025 qui oppose deux équipes qui prétendent à gagner le trophée, nouvellement repensé par la FIFA qui l’organise. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich ce samedi en fin de journée à l’heure française (18h), à Atlanta, aux Etats-Unis.

Preuve que les deux clubs sont deux grosses écuries, ils comptent plusieurs joueurs parmi les mieux payés du football international. Le Bayern Munich en particulier, avec son attaquant anglais Harry Kane, le premier à franchir le seuil des vingt millions d’euros brut annuels. Le capitaine de la sélection anglaise gagne 2,1 millions tous les mois.

Ils sont huit à dépasser les 10 millions annuels, ils étaient neuf avant le départ anticipé au coeur de la compétition de Leroy Sané (15 millions par an), qui vient officiellement de rejoindre à compter de ce 1er juillet, le club turc de Galatasaray en tant qu’agent libre.

Trois Français dans le top 10

Dans le top 10 des plus hauts salaires du club bavarois, se glissent trois internationaux français : Le défenseur Dayot Upamecano, plus Kingsley Coman, qui vit peut-être ses derniers matchs sous le rouge et blanc maillot du club, car annoncé comme un départ potentiel. Et celui qui le remplace sur les ailes de l’attaque allemande, Michael Olise.

En 2024, le Bayern Munich avait la plus grosse masse salariale du football allemand. A titre de comparaison avec l’adversaire du jour, elle était de près du double au Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale comptait encore Kylian Mbappé est son contrat en or massif.

Les 10 joueurs les mieux payés du Bayern Munich

Harry Kane = 25,2 M€

Kingsley Coman = 17 M€

Serge Gnabry = 17 M€

Léon Goretzka = 17 M€

Dayot Upamecano = 16 M€

Min-jae Kim = 16 M€

Michael Olise = 13,5 M€

João Palhinha = 10 M€

Konrad Laimer = 9 M€

Josip Stanisic = 8 M€