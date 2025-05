Le PSG invite ses partenaires à un dîner surprise sur sa pelouse du Parc des Princes

Pour remercier ses partenaires commerciaux et clients hospitalités, le PSG les a convié ce lundi soir à un dîner surprise au coeur même de l’ordinaire inaccessible pelouse des joueurs professionnels. – Photos @Tempics/PSG

C’est un rectangle vert qui n’est jamais accessible au public. Le Paris Saint-Germain et ses équipes en charge des espaces verts y veillent comme à la prunelle de leurs yeux. Mais la saison est terminée pour les rencontres à domicile, et pour le club de la capitale, elle fut exceptionnelle. Alors a-t-il souhaité la célébrer en grande pompe en invitant ce lundi soir, une centaine de ses partenaires commerciaux et VIP, à un dîner de prestige en plein centre de la pelouse du Parc des Princes.

Jusqu’au dernier moment, le club a gardé la surprise. Les convives ont eu l’honneur d’un tour royal, en débutant par un cocktail à l’intérieur du sanctuaire de Luis Enrique et ses hommes, à savoir le vestiaire de l’équipe fanion.

Le PSG anticipe un chiffre d’affaires record cette saison

En chef d’orchestre de l’opération, le directeur général du PSG, Victoriano Melero, a tenu à remercier les présents : « Dans un contexte économique tendu pour le football français, le Paris Saint-Germain poursuit sa croissance et franchit de nouveaux caps. Cette saison encore, nous atteindrons un record historique de chiffre d’affaires », s’est-il ainsi félicité selon des propos qui nous ont été rapportés, à Sportune. « Ce succès, nous le devons à la fidélité de nos partenaires. Leur engagement nous permet non seulement de consolider notre modèle économique, mais aussi de porter la marque PSG toujours plus loin, au-delà du sport, au cœur de la culture et de l’innovation. C’est dans cet esprit collectif, qui fait notre force cette saison, que nous avons tenu à vous réunir au Parc des Princes. »

La saison sportive du Paris Saint-Germain n’est pas encore terminée. Il reste aux professionnels de l’équipe première deux échéances d’importance : d’abord la finale de la Coupe de France, ce samedi 24 mai contre le Stade de Reims et le samedi suivant, la finale de la Ligue des champions, face aux Italiens de l’Inter Milan.