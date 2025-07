PSG. Le PSG élargit son partenariat avec Bitpanda

Le PSG et Bitpanda, une affaire qui roule.

Le Paris Saint-Germain et Bitpanda, plateforme européenne de cryptomonnaies, étendent leur collaboration vers le Web3 avec le lancement prochain du token Vision (VSN).

Vision (VSN) sera mis sur le marché le 16 juillet 2025. Ce token servira de pierre angulaire à la nouvelle gamme de produits Web3 de Bitpanda et constituera l’élément central de l’interaction des utilisateurs avec les futures fonctionnalités de l’écosystème. Dans le cadre de cette collaboration élargie, PSG Labs interviendra comme accélérateur stratégique pour le déploiement de Vision. Le laboratoire d’innovation du club parisien apportera son expertise créative et sa capacité de distribution via la base de fans mondiale du PSG, estimée à plus de 500 millions de supporters.

Un programme avec avantages

Vision (VSN) proposera dès son lancement plusieurs avantages : récompenses de staking, droits de gouvernance, réductions sur les frais et accès prioritaire aux ventes de tokens dans le cadre des programmes de fidélité de Bitpanda. Le partenariat prévoit également l’exploration d’une intégration de Vision dans les futures expériences numériques destinées aux fans, ainsi que des activations Web3 co-marquées.

Cette initiative s’inscrit dans la feuille de route stratégique de Bitpanda, qui associe l’empreinte culturelle du PSG à l’infrastructure réglementée et aux capacités techniques de la plateforme crypto. Il s’agit de la première d’une série d’initiatives planifiées pour développer l’écosystème Vision par le biais de partenariats à long terme connectant les technologies Web3 aux applications du monde réel.