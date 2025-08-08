PSG. Le Bayern transforme son sponsoring controversé avec le Rwanda

Le Bayern Munich a prolongé son partenariat avec le Rwanda mais il ne fait plus la publicité du pays.

Le Bayern Munich modifie sa collaboration avec le Rwanda. Le club bavarois transforme son partenariat sponsoring en un programme exclusivement dédié au développement d’une académie de jeunes à Kigali, selon un communiqué officiel. L’accord commercial qui permettait au club de promouvoir le slogan « Visit Rwanda » depuis 2023 devient une coopération centrée sur la formation de jeunes talents. Le nouveau contrat d’académie court jusqu’à l’été 2028.

Du sponsoring commercial au développement de jeunes talents

Le président du directoire du Bayern Jan-Christian Dreesen avait annoncé un réexamen de la relation après les critiques émises par les supporters. Le dirigeant avait envoyé des collaborateurs au Rwanda pour évaluer la situation sur place. Le Rwanda maintient des partenariats avec plusieurs clubs européens. Le Paris Saint-Germain a prolongé en avril son association débutée en 2019, affichant « Visit Rwanda » sur l’arrière de ses maillots d’entraînement. Arsenal figure également parmi les clubs partenaires.

Le gouvernement rwandais fait l’objet d’accusations concernant le soutien présumé aux rebelles dans le conflit du Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Dreesen justifie la transformation : « Le développement de l’académie du FC Bayern à Kigali représente un aspect particulier de notre relation. Nous transformons notre partenariat commercial en programme de développement des talents, une initiative footballistique et sociale. »