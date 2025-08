La LFP valide la promotion de Boulogne en Ligue 2 mais sous contrainte

La DNCG a validé l’audition de l’US Boulogne, non sans émettre des réserves.

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a rendu sa décision concernant l’US Boulogne Côte d’Opale, ce mardi. Le club nordiste obtient le feu vert pour intégrer Ligue 2, mais devra respecter un encadrement strict de sa masse salariale.

L’US Boulogne évoluera en Ligue 2 sous réserve de plusieurs conditions. La DNCG impose un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. Cette décision reste également soumise au repêchage officiel du club et à l’obtention du statut professionnel par le Conseil d’Administration de la LFP.

A quatre jours du début du championnat de Ligue 2

Cette annonce intervient à quatre jours seulement du début de la saison 2025-2026 de Ligue 2. Le flou autour du 18e participant persiste depuis l’échec de l’AC Ajaccio face à la DNCG, puis en appel. Le match de première journée initialement prévu entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia a été reporté à une « date ultérieure ». Aucune précision n’a été communiquée sur le nouveau calendrier de cette rencontre.

L’US Boulogne se prépare donc à évoluer dans la deuxième division française sous supervision financière renforcée, dans l’attente de la confirmation définitive de sa participation au championnat.