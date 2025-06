La France perd contre l’Espagne mais triomphe à la TV

En dépit d’un Rayan Cherki des grands soirs, la France s’est inclinée face à l’Espagne.

Malgré une défaite en demi-finale de Ligue des Nations, les Bleus ont offert un spectacle télévisuel de premier plan ce jeudi sur TF1. La soirée du 5 juin restera marquée par un paradoxe sportif : alors que l’équipe de France s’inclinait face à l’Espagne sur le score de 5-4 dans un match haletant, elle remportait haut la main la bataille de l’audience télévisuelle.

Jusqu’à plus de 7,5 M de téléspectateurs devant les Bleus

Cette demi-finale de Ligue des Nations, commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges pour les accompagner, a captivé 6,57 millions de téléspectateurs sur TF1, représentant 35,2% de part de marché. Au-delà de la moyenne de 6,6 millions de téléspectateurs, la rencontre a atteint un pic à 7,6 millions de fidèles. Le match a conquis toutes les tranches d’âge stratégiques pour les annonceurs : 75% des 15-24 ans étaient devant leur écran, 65% des 15-34 ans, 48% des 25-49 ans et 37% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

Première chaîne de la soirée à la TV ce jeudi

La rencontre, diffusée entre 21h et 22h54, a largement dominé le paysage audiovisuel français de la soirée. Sur la grille, les autres chaînes ont peiné à exister. France 3 a néanmoins tiré son épingle du jeu avec la rediffusion de deux épisodes de « Tandem », qui ont respectivement rassemblé 2,97 et 2,67 millions de téléspectateurs (14,8% et 14,9% de part de marché). Tandis que France 2, avec « Envoyé spécial » présenté par Élise Lucet, complète le podium de la soirée, avec 1,27 million de Français (7% de part d’audience), d’après les chiffres de Toutelatele.com.