La Coupe d’Afrique des Nations 2025 recrute La Vache qui rit

Nouveau terrain de jeu pour La Vache qui rit avec la CAN 2025

La marque de fromage La Vache qui rit, autrement fournisseur du Tour de France cycliste, s’exporte hors des frontières nationales. Elle devient en effet un fournisseur officiel de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Cette première collaboration historique pour la marque centenaire du Groupe Bel a été officialisée lors d’une cérémonie de signature le 24 juillet 2025 à Casablanca.

Des activations dans six pays d’Afrique

« La Vache qui rit est une marque du partage, du lien et du sourire. Rejoindre la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est un prolongement naturel de notre mission : créer du lien, soutenir les communautés, et célébrer ce qui nous unit tous : la joie (…) Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre cette tradition pionnière : La Vache qui rit a été l’une des premières marques au monde à soutenir des événements sportifs dès les années 1920. Ce nouveau chapitre en Afrique s’inscrit dans cette même dynamique », explique par communiqué le patron pour l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et Outre-Mer du Groupe Bel, Jérôme Garbi.

Le tournoi, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, verra La Vache qui rit déployer ses activations dans six pays africains : Maroc, Algérie, Égypte, Côte d’Ivoire, Sénégal et Afrique du Sud. Présente sur le continent depuis les années 1960, la marque est aujourd’hui implantée dans 8 foyers marocains sur 10. Elle bénéficie d’un site de production local à Tanger, qui dessert l’Afrique et le Moyen-Orient.