Jack Grealish dévoile le nouveau maillot 2025-26 de Manchester City

Manchester City a dévoilé son nouveau maillot domicile et Jack Grealish compte parmi els ambassadeurs.

Manchester City a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026, qui sera étrenné dès cet été lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. La nouvelle tunique, conçue par Puma, se distingue par un élément de design : une bande diagonale blanche traversant le le traditionnel bleu ciel des Citizens.

Cette diagonale fait référence aux maillots extérieurs portés par Man City dans les années 70, marquant ainsi un pont entre les différentes générations de supporters. Par communiqué, Marco Mueller, directeur chez Puma explique : « Nous sommes ravis d’intégrer cette bande iconique, rendue célèbre par les matchs à l’extérieur d’antan, sur le maillot domicile pour la première fois. »

Grealish ambassadeur du maillot, la preuve qu’il reste à Manchester City ?

Mais l’élément le plus commenté de ce lancement reste la présence de Jack Grealish parmi les égéries de cette campagne promotionnelle. L’attaquant anglais, ambassadeur de la marque Puma, figure aux côtés de Phil Foden, Erling Haaland ou Mateo Kovacic choisis pour présenter le nouveau maillot. Cette mise en avant intervient dans un contexte particulier, alors que la saison difficile de Grealish (seulement trois buts et sept titularisations en Premier League) alimente les rumeurs de transfert. Il se dit que Tottenham, Aston Villa et Naples seraient intéressés par ses services.

Pour de nombreux observateurs, sa participation à cette campagne marketing constitue un indice fort quant à son maintien au sein de l’effectif de Pep Guardiola, malgré les convoitises. Cependant, fait notable, l’international anglais n’apparaît pas dans la vidéo promotionnelle accompagnant le lancement, où figurent pourtant plusieurs de ses coéquipiers.