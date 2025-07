Hulk Hogan. Quelle était la fortune de la star du catch ?

Hulk Hogan a marqué l’histoire du catch.

Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea, est décédé ce jeudi 24 juillet 2025 à l’âge de 71 ans dans sa résidence de Clearwater en Floride. La légende du catch professionnel laisse derrière lui un patrimoine estimé à 25 millions de dollars (environ 21 M€) selon Celebrity Net Worth.

Hulk Hogan a marqué l’histoire du divertissement sportif pendant plus de quarante ans, évoluant dans les fédérations AWA, WWE et WCW. Sa personnalité charismatique et ses célèbres expressions « Hulkamania » ont contribué à populariser le catch professionnel auprès du grand public.

La fortune de Hogan ne provient pas uniquement de sa carrière de catcheur. Dans les années 1980 et 1990, au sommet de sa gloire, il comptait parmi les lutteurs les mieux payés au monde. Plus récemment, il percevait environ 2,5 millions de dollars par an grâce aux accords de légendes WWE et aux licences de sa marque.

Cinéma et téléréalité après le catch

Un élément majeur de son patrimoine résulte de son procès de 2016 contre le site Gawker.com. Initialement condamné à lui verser 140 millions de dollars pour avoir publié une vidéo privée sans son consentement, le règlement final lui a rapporté environ 31 millions de dollars après négociation.

Son divorce avec Linda Hogan a considérablement impacté sa fortune. Il a dû céder 70% des actifs liquides du couple, verser 3 millions de dollars en espèces pour le règlement immobilier et abandonner 40% de ses parts dans plusieurs entreprises. Hogan s’est diversifié dans le cinéma avec des films familiaux comme « No Holds Barred », « Mr. Nanny » et « 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain ». En 2005, il a lancé l’émission de téléréalité « Hogan Knows Best » sur VH1, diffusée pendant quatre saisons.

Il a également développé des activités commerciales avec Hogan’s Beach Shop et plus tard Hogan’s Hangout, exploitant des points de vente à Clearwater et Orlando en Floride. Parmi ses partenariats publicitaires figurent Honey Nut Cheerios, 1-800 LoanMart et Carma HoldCo. Malgré les controverses et les défis personnels, Hulk Hogan restera une figure emblématique qui a transformé l’univers du catch professionnel.