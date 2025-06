Grâce à la Ligue Europa, Manchester United réduit les pertes mais reste lourdement déficitaire

Manchester United a réduit ses pertes sur les neuf premiers mois de la saison, mais le club mancunien accuse toujours un déficit.

Manchester United a publié ses résultats du troisième trimestre 2024-2025, révélant une réduction significative de ses pertes opérationnelles de 62%, qui s’établissent désormais à 29,1 millions de livres sterling (34,5 millions d’euros). Un répit bienvenu pour le club anglais, qui traverse une période de turbulences sportives et financières.

Le chiffre d’affaires du club s’élève à 502,3 millions de livres (596,2 millions d’euros) sur les neuf premiers mois de l’exercice, en baisse limitée de 3,3% par rapport à l’année précédente. Cette relative stabilité masque cependant des évolutions contrastées selon les sources de revenus.

La parcours jusqu’en finale de Ligue Europa a joué un rôle déterminant dans cette performance. Les matchs supplémentaires à Old Trafford et les clauses variables des contrats commerciaux ont permis de compenser en partie la chute des revenus télévisuels, qui ont diminué de 26,8% à 134,2 millions de livres (159,3 millions d’euros). Cette baisse s’explique par l’absence de Ligue des Champions cette saison et les résultats décevants en championnat.

À l’inverse, les revenus commerciaux ont progressé de 5,8% pour atteindre 245,1 millions de livres (290,9 millions d’euros), représentant désormais près de la moitié du chiffre d’affaires total. Plus spectaculaire encore, les revenus de matchday ont bondi de 17,7% à 123 millions de livres (146 millions d’euros), se rapprochant du niveau des droits TV grâce notamment au développement de l’activité d’hospitalité premium.

Réduction du personnel pour soulager les pertes

Parallèlement, le club a poursuivi sa politique de réduction des coûts avec une baisse de 22% des charges de personnel au troisième trimestre. Cette diminution s’inscrit dans un plan de restructuration d’envergure initié par la nouvelle propriété, qui a supprimé environ 450 postes depuis l’été dernier, soit 40% des effectifs administratifs. Les charges opérationnelles ont ainsi été réduites de 7% à 544,2 millions de livres (645,9 millions d’euros), contribuant directement à l’amélioration du résultat.

L’endettement financier du club continue néanmoins de croître, atteignant 713,2 millions de livres (846,5 millions d’euros), soit une progression de 9%. Plus préoccupant, la dette à court terme a explosé de 49% à 212,3 millions de livres (252 millions d’euros), soulevant des questions sur la gestion de la trésorerie.

Ces résultats ne reflètent pas encore l’impact de l’absence de compétition européenne pour la saison prochaine, une situation qui pourrait peser lourdement sur les finances du club. Manchester United table sur un chiffre d’affaires annuel proche de 670 millions de livres (795 millions d’euros), mais devra composer avec des revenus européens inexistants la saison prochaine, un défi majeur pour maintenir sa trajectoire d’assainissement financier.