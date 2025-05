Grâce à Benzema et Diaby, Al-Itthiad recrute un nouveau sponsor majeur

Hankkok est un nouveau sponsor du champion d’Arabie Saoudite, Al-Ittihad.

Le manufacturier de pneumatiques sud-coréen Hankook Tire vient de nouer un partenariat de trois ans avec le club saoudien Al-Ittihad, tout juste sacré champion de Saudi Pro League pour la dixième fois de son histoire. Cette alliance stratégique, qui court jusqu’en 2027, illustre l’attractivité croissante du football saoudien auprès des marques internationales.

L’annonce intervient au moment où Al-Ittihad vient de décrocher son titre de champion avec deux journées d’avance, confirmant sa domination sur la scène nationale. Le club fondé en 1927 peut également s’appuyer sur ses récents succès continentaux, avec deux Ligues des Champions AFC consécutives qui ont renforcé sa réputation internationale.

Pour Hankook Tire, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie d’expansion sur les marchés émergents, particulièrement au Moyen-Orient. L’entreprise, qui cherche à asseoir sa position de marque premium mondiale, mise sur la notoriété d’Al-Ittihad et de ses stars pour accélérer sa pénétration régionale.

Benzema ou Diaby ont motivé le partenariat

La présence de joueurs de renommée mondiale comme Karim Benzema et Moussa Diaby dans l’effectif d’Al-Ittihad constitue un atout majeur et une base à l’origine de ce partenariat. Ces profils internationaux offrent à Hankook une visibilité dépassant largement les frontières saoudiennes, touchant les supporters européens et africains des deux internationaux français.

Le sponsoring se matérialisera par l’affichage du logo Hankook sur les panneaux LED du stade, les équipements officiels du club et les zones d’interview. L’entreprise prévoit également des campagnes marketing intégrées, notamment des jeux-concours pour distribuer des billets et renforcer l’engagement des supporters.

Cette collaboration s’intègre dans le portefeuille sportif déjà fourni de Hankook, partenaire officiel de l’UEFA Europa League, de l’UEFA Europa Conference League, du Borussia Dortmund et du Ballon d’Or. Pour Al-Ittihad, ce nouveau sponsor confirme l’attractivité du championnat saoudien, qui multiplie les coups d’éclat depuis l’arrivée de stars mondiales.