Girondins de Bordeaux. Adidas c’est fini, un nouvel équipementier pour le FCGB

Changement d’équipementier sur le maillot des Girondins de Bordeaux.

Le FC Girondins de Bordeaux a officialisé hier dimanche son changement d’équipementier pour la saison 2025-2026. Le club au scapulaire met fin à son partenariat avec Adidas, entamé en 2019 lors de son passage en Ligue 1, pour s’associer à la marque danoise Hummel. Cette transition intervient alors que les Girondins évoluent désormais en National 2, après leur chute sportive et administrative des dernières saisons.

Hummel, qui équipe déjà l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, étend ainsi sa présence dans le football français. Le nouveau partenariat prend effet depuis l’ouverture de la saison et deviendra véritablement effectif avec la présentation prochaine des nouveaux maillots et équipements.

Reconduction du partenariat de merchandising avec Full Ace Sport

« S’associer aux Girondins de Bordeaux, c’est bien plus qu’un partenariat : c’est une fierté. C’est rejoindre une institution, un club qui a marqué des générations de supporters et qui porte une vision axée sur sa reconquête, et son retour à sa place au sein du football français », justifie par communiqué Maxime Lefeuvre, responsable de Hummel en France.

Ce changement d’équipementier s’accompagne de la reconduction du partenariat avec Full Ace Sport, qui continuera de gérer le merchandising du club, les points de vente au stade et en centre-ville, ainsi que l’e-shop officiel.