GF38. Le Grenoble Foot 38 officialise son nouveau business developper

Anthony Dubrulle est le nouveau business developer du GF38.

Le Grenoble Foot 38 renforce sa structure commerciale avec l’arrivée d’Anthony Dubrulle au poste de business developer. Cette nomination est effective depuis le mois dernier mais elle a été officialisée ce jeudi par le club isérois. Elle s’inscrit dans une stratégie de développement économique pour le pensionnaire de Ligue 2.

Grenoblois d’origine et ancien joueur des catégories jeunes du GF38, Anthony Dubrulle effectue un retour aux sources après un parcours professionnel marqué par plus de douze années dans le développement commercial. Tel que le détaille son cursus professionnel, il a quitté son poste de chef de marché chez Kärcher France, qu’il occupait depuis octobre 2018, avant de rejoindre le club grenoblois.

Un retour aux sources du GF38

Avant son passage de près de sept ans chez le spécialiste du nettoyage, le nouveau responsable avait également exercé comme directeur commercial et co-gérant chez Lavage One pendant un an et demi, après quatre années et demie en tant qu’attaché commercial chez Lavance.

Titulaire d’un BTS technico-commercial obtenu au Greta Grenoble, Anthony Dubrulle apporte au GF38 non seulement ses compétences professionnelles, mais également une connaissance intime du club et de son environnement local.