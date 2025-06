Florian Thauvin et son bolide à près d’un demi-million d’euros

Florian Thauvin a toujours sa précieuse Ferrari.

De passage sur le Rocher princier, Florian Thauvin n’a pas dépareillé dans les rues de Monaco au volant de sa sublime Ferrari 488 Pista. La sienne, on en est sûr, puisqu’elle accompagne l’ailier international français au moins depuis ses années sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Celle du footballeur de 32 ans et du rouge iconique de la Scuderia Ferrari et porte la bande traversante noire et rouge associée au modèle. Cette Ferrari 488 Pista est l’un des plus réussis et démoniaque de la prestigieuse marque italienne. Son développement s’appuie sur l’expertise acquise à travers les programmes de compétition, notamment via les versions Challenge et GTE qui ont écumé les circuits internationaux.

Un missile de 720 chevaux

La dénomination même du modèle rend hommage à cette tradition compétitive. Elle évoque immédiatement l’ADN racing qui anime depuis toujours les ingénieurs de la firme italienne. Quelques chiffres corroborent les faits : le moteur V8 de la 488 Pista est le plus puissant jamais développé par Ferrari. Il développe 720 chevaux, pour des performances animales : un 0 à 100 km/h franchi en 2,8 secondes et une vitesse maximale possible hallucinante à près de 341 km/h.

Ce chef d’oeuvre automobile signé de la Scuderia vaut évidemment un certain prix, qui peut gonfler sensiblement selon les options choisies. Il faut compter plus ou moins le demi-million d’euros pour une version neuve identique à celle de Florian Thauvin.