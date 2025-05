FC Nantes. Un sponsor premium prolonge jusqu’en 2030

A Nantes, il n’y a pas que les supporters qui soient fidèles au club.

Le FC Nantes vient d’officialiser la prolongation de son partenariat avec le Crédit Mutuel pour les cinq prochaines années. La collaboration entre le club de Ligue 1 et le groupe bancaire est ancienne, elle a été prolongé pour la dernière fois en 2020.

Cette annonce intervient dans un contexte où la fidélité des partenaires économiques représente un atout majeur pour les clubs de football professionnel. Le Crédit Mutuel est un sponsor premium du FC Nantes, dans le sens où il est associé à toutes les équipes, des professionnels chez les hommes, aux sections jeunes en passant par l’équipe féminine sur laquelle s’affiche le logo du partenaire à l’arrière des shorts des joueuses.

« Ce renouvellement témoigne de notre attachement au territoire et de notre ambition de soutenir durablement le sport et les initiatives locales », souligne par communiqué Véronique Lutzelschwab, secrétaire générale du Crédit Mutuel LACO, mettant en avant les valeurs communes d’engagement, de proximité et de solidarité qui animent les deux entités.

Le FC Nantes peut compter sur le soutien fidèle de ses sponsors

Pour le FC Nantes , cette stabilité partenariale représente un atout considérable dans un environnement économique parfois fluctuant. Éric Chevrier, directeur commercial du club qualifie d’ailleurs ce soutien de « véritable force » et de levier « précieux pour accompagner le développement et les projets futurs » des Canaris.

Alors qu’une incertitude sportive plane encore sur le FC Nantes qui joue son maintien en Ligue 1, le club de la Loire se fait fort de sécuriser ses partenaires les plus anciens, lui qui porte, avec Synergie, le 2e plus vieux sponsor majeur à l’avant du maillot de club de football.