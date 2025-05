Erling Haaland s’offre (encore) une nouvelle supercar à plus du demi-million d’euros

Une jaune Ferrari pour Erling Halaand. – @star.snippets3

Aussi rapide sur la route que sur les pelouses, Erling Haaland continue d’agrandir sa collection de véhicules d’exception avec l’acquisition d’une Ferrari 812 Superfast décapotable vendu à plus d’un demi-million d’euros. Le buteur de Manchester City vient d’ajouter une nouvelle pièce à son impressionnante collection automobile.

Aperçu récemment au volant d’une Ferrari 812 Superfast jaune décapotable, Erling Haaland confirme son goût pour les véhicules d’exception. Cette acquisition vient enrichir un garage déjà bien fourni. Les caractéristiques de ce bolide italien sont à la hauteur du talent de son propriétaire : capable d’atteindre les 340 km/h en vitesse de pointe et d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, la Ferrari 812 Superfast n’a effectivement rien à envier à la vivacité du Norvégien sur un terrain de football.

Sa troisième voiture depuis la prolongation record de son contrat

Cette nouvelle supercar intervient quelques mois seulement après la signature par Haaland du contrat le plus lucratif de l’histoire de la Premier League, lui assurant plus de 2,5 millions d’euros brut mensuels pendant neuf ans et demi. La Ferrari 812 Superfast devient ainsi la huitième voiture de luxe du joueur de 24 ans.

Plus surprenant encore, il s’agit du troisième véhicule acheté par l’attaquant depuis sa prolongation avec Manchester City. En février dernier, il avait été aperçu au volant d’une Porsche 911 GT3 orange estimée à plus de 250 000 euros. Mais le joyau de sa collection reste sans conteste sa Bugatti Tourbillon, un modèle rarissime évalué à 4,8 millions d’euros dont seulement 250 exemplaires existent dans le monde.

Détail intéressant relevé par les fans ayant filmé le joueur : sa nouvelle Ferrari est, comme plusieurs autres de ses véhicules, configurée en conduite à gauche, un choix qui rappelle ses origines européennes.