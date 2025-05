DAZN se paye Fabrizio Romano

Le journaliste Fabrizio Romano débarque sur DAZN.

La plateforme britannique DAZN annonce l’arrivée de Fabrizio Romano en son sein, le journaliste italien devenu incontournable sur le marché des transferts. Le spécialiste des « Here we go » animera une émission quotidienne dédiée au mercato, baptisée « DAZN Transfer by Fabrizio Romano », du 3 au 10 juin prochain.

Cette programmation accompagnera la période de transferts exceptionnelle précédant la Coupe du monde des clubs 2025. Un calendrier particulièrement serré puisque les équipes qualifiées ne disposeront que de dix jours pour finaliser leurs recrutements avant le début de la compétition, fixé au 14 juin.

DAZN muscle se programmation en vue de la Coupe du monde des clubs

L’émission, diffusée quotidiennement à 19h30 (heure britannique), promet de livrer les dernières transactions confirmées, des analyses d’experts et des révélations sur les coulisses du marché. DAZN mise sur l’expertise reconnue de Romano pour séduire les amateurs de football durant cette période intense. « Dix jours pour signer, c’est du jamais vu. Ça va être frénétique », résume le journaliste italien, conscient de l’enjeu. Sa réputation d’insider privilégié, forgée notamment sur les réseaux sociaux avec ses annonces devenues cultes, constitue l’atout majeur de cette nouvelle formule.

Cette collaboration s’inscrit dans la couverture globale de la Coupe du monde des clubs par DAZN. La plateforme, qui proposera l’intégralité de la compétition en direct et gratuitement dans le monde entier, cherche à maximiser l’audience autour de cet événement inaugural. Le dispositif débutera dès le 31 mai avec la diffusion du match LAFC-Club América, qui déterminera la dernière équipe qualifiée pour le tournoi.