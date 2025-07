Cristiano Ronaldo. Un nouveau musée CR7 ouvre à Hong Kong

Encore un musée à la gloire de Cristiano Ronaldo.

Un hommage de plus pour Cristiano Ronaldo. Hong Kong s’enrichit d’une nouvelle attraction culturelle dédiée au footballeur portugais avec l’inauguration du CR7 Life Museum le 7 juillet 2025. L’établissement retrace le parcours de Cristiano Ronaldo depuis ses débuts à Madère jusqu’à sa carrière internationale.

Le musée propose un parcours chronologique interactif présentant maillots, trophées et objets personnels du footballeur portugais. L’exposition s’articule autour d’une scénographie moderne combinant archives audiovisuelles, espaces narratifs et répliques grandeur nature. Les visiteurs découvrent l’évolution sportive de l’athlète à travers différentes séquences thématiques retraçant les moments marquants de sa carrière professionnelle.

Hong Kong célèbre les personnalités iconiques

L’institution s’implante dans le complexe culturel K11 Musea à Victoria Dockside, structure de 130 000 m² répartie sur dix niveaux. Ce centre multifonctionnel associe espaces artistiques, commerciaux et gastronomiques. Le quartier de Tsim Sha Tsui, qui accueille le musée, concentre plusieurs équipements culturels majeurs de Hong Kong, notamment le Hong Kong Cultural Centre et le Hong Kong Museum of Art. La localisation sur la promenade de la baie Victoria offre aux visiteurs un accès facilité aux différentes institutions du secteur.

Le CR7 Life Museum s’inscrit dans l’offre touristique et culturelle hongkongaise en proposant une approche muséographique dédiée au sport et aux personnalités contemporaines.