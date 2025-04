OL. Combien rapporte à l’OL son quart de finale de la Ligue Europa ?

Fin de parcours pour l’OL qui n’aura vraiment pas démérité face à Manchester United.

La déception est à la hauteur de la performance des joueurs. Ceux de l’Olympique Lyonnais étaient loin d’être favoris face à Manchester United et pourtant, ils ont tenu la dragée très haute à leurs rivaux, les poussants jusque dans leurs derniers retranchements des prolongations, après deux matchs, aller puis retour.

Las, l’OL sort de la Ligue Europa. Par une grande porte mais il la quitte quand même, non sans avoir rêvé plus grand. Ce quart de finale à lui seul rapporte 2,5 millions d’euros au club de John Textor. A la faveur de la nouvelle version impulsée par l’UEFA et l’augmentation des primes qui en découlent, c’est 700 000 euros de plus, à performance similaire la saison dernière.

14 M€ garantis et jusqu’à plus de 20 M€ le total des gains estimés

Au total cumulé depuis l’entame du tournoi et de façon absolument certaine, cette édition 2024-2025 de la Ligue Europa va rapporte près de 14 millions d’euros, à l’addition de la part commune aux équipes, des primes aux résultats, de la place obtenue en phase de groupe, plus un bonus de classement dans le top 8 et encore la participation aux huitièmes de finale et donc jusqu’aux quarts.

A cela s’ajoute le nouveau pilier dit de valeur, qui demeure beaucoup plus incertain à calculer, car il englobe les droits TV et le classement au coefficient. Dans le cas de l’OL, il avoisine les 8 millions d’euros, pour un total estimé à vingt millions d’euros voire plus le bénéfice complet de cette C3.