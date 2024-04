Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue Europa 2024 ?

La billetterie pour la finale de la Ligue Europa 2024 est désormais ouverte.

Puisse l’OM y être, au rendez-vous de la Dublin Arena, le 22 mai dans la capitale de l’Irlande, au jour de la finale de la Ligue Europa 2024. Elément de réponse déjà dès ce jeudi soir, avec le match retour des Phocéens face au Benfica, en quart de finale du tournoi. La semaine dernière, l’UEFA qui l’organise a ouvert la billetterie grand public pour l’événement.

L’OM sera-t-il au rendez-vous final de la Ligue Europa ?

Sachant que 12 000 places seront réservées, à parts naturellement égales, aux deux clubs qui disputeront la finale. Pour eux, appelées les « fan first », le tarif sera à l’identique à 40 euros. Le reste est donc en vente libre, sur la billetterie en ligne de l’Union des associations européennes de football avec non pas un principe de « premier arrivé premier servi », mais d’une loterie dans le cas où la demande dépasserait l’offre.

De 65 à 150 euros le billet hors places réservées aux finalistes

Cela englobe le reste des 48 000 places que peut contenir le stade, soit 36 000 billets proposés à la vente au grand public. Trois catégories sont proposées : à 65 euros pour les tarifs les plus abordables, 100 euros en suivant et 150 euros les tickets les plus premium.