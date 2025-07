Cochonou rempile quatre ans de plus avec le Tour de France

Les iconiques 2 CV de Cochonou poursuivent leur route avec le Tour de France.

Quatre ans de plus pour les nappes vichy rouges et les « Dedeuches » de la caravane publicitaire. La marque de saucisson Cochonou a officialisé la reconduction de son partenariat avec le Tour de France jusqu’en 2029. L’extension a été effectuée à Vif lors de la 18e étape de l’édition 2025, en présence de Frédéric Beuchot, directeur général du groupe Aoste, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

Cet accord porte la collaboration entre la marque et la Grande Boucle à 30 ans en 2029. Cochonou accompagne le Tour de France depuis plus de 25 ans avec sa caravane publicitaire composée de berlines aux carreaux rouges et blancs distinctifs. La caravane Cochonou distribue traditionnellement des produits aux spectateurs (au premier rang desquels les célèbres bobs à carreaux), massés sur les bords de route durant les étapes. Cette opération marketing s’est imposée comme l’une des animations les plus identifiables de la caravane publicitaire du Tour de France.

« Un symbole joyeux du Tour de France »

« Cochonou, c’est l’un des symboles les plus joyeux du Tour de France. Depuis plus de 25 ans, ses voitures à carreaux, son sourire, sa générosité, accompagnent nos étapes et enchantent les spectateurs. Il y a une fidélité, une sincérité dans ce partenariat, qui en dit long sur ce que le Tour incarne : la fête, le partage, la France des routes et des villages », commente par communiqué le patron du Tour de France, Christian Prudhomme.

Cette reconduction garantit la présence des véhicules Cochonou sur les routes du Tour de France jusqu’en 2029, maintenant une tradition publicitaire devenue emblématique de l’événement cycliste.