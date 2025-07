Le Tour de France 2025 est aussi une vitrine pour les fabricants de cycles.

A quel point la technologie fait le coureur cycliste ? Formulé autrement, quelle est la part du vélo, de sa qualité, son poids, ses matériaux, sa transmission, ses pédales, son cadre ou encore ses roues, dans la performance générale des coureurs ? Difficile d’y répondre objectivement. Mais le Tour de France 2025 est aussi une vitrine pour tous les fabricants associés aux vingt-trois équipes en compétition.

Le groupe Decathlon en a même fait un support promotionnel direct de ses machines, en lançant sa propre équipe, alimentée par ses propres cycles de sa marque Van Rysel. Les vélos des cyclistes professionnels ont en effet cette particularité d’être commercialisé au grand public. Naturellement que de l’un à l’autre, chaque coureur a ses propres réglages et préférences, mais ils sont globalement vendus à l’identique dans le commerce.

7 kg et 12 000 euros en moyenne pour les vélos du Tour de France

Faut-il quand même justifier d’un niveau certain pour s’offrir le luxe de rouler comme un athlète d’un Tour de France. Car les prix varient, à minima en milliers d’euros, mais plus souvent à plus de 10 000 euros, voire 18 000 euros pour le vélo des champions, le Colnago V5Rs ou V1Rs, qu’est notamment celui du Slovène Tadej Pogacar et de son équipe, UAE Team Emirates.

Nous avons, à Sportune, compilé ci-dessous l’ensemble des machines du peloton avec un prix – qui n’est qu’indicatif – pour chacun. En moyenne, un vélo de ce Tour de France 2025 vaut un peu plus 12 500 euros, c’est le modèle Cervélo de Visma-Lease A Bike de Vingegaard et Wan Art qui s’en approche le plus. Tous ont en commun d’être dans une même norme de poids, de 6,6 kilos les vélos des équipes Intermarché Wanty et Movistar Team à 7,7 kilos, que celui de la Lidl-Trek ; Trek étant une autre marque qui associe son équipe à ses machines.

Classement des vélos les plus chers des équipes du Tour de France 2025

23. Intermarché-Wanty (Cube Litening Air C68X) = 7 899 €

22. Decathlon-Ag2r (Van Rysel RCR-F/RCR Pro) = 9 000 €

21. Team Picnic-Postnl (Lapierre Xelius DRS) = 10 000 €

20. Alpecin-Deceuninck (Canyon Aeroad CFR) = 10 099 €

19. Movistar Team (Canyon Aeroad CFR/Ultimate CFR) = 10 099 €

18. Xds-Astana Team (XDS AD9/RT9) = 11 000 €

17. Cofidis (Look 795 Blade RS) = 11 990 €

16. Uno-X Pro Cycling Team (Ridley Noah) = 12 000 €

15. Lotto-Caps (Orbea Orca/Orca Aero) = 12 000 €

14. Groupama-Fdj (Wilier Filante SLR/Verticale SLR) = 12 900 €

13. Team Jayco-Alula (Giant Propel Advanced SL/TCR SL) = 12 200 €

12. Team Visma-Lease A Bike (Cervélo S5/R5) = 12 499 €

11. Arkéa-B&B Hotels (Bianchi Specialissima/Oltre RC) = 13 000 €

10. Bahrain Victorious (Merida Scultura Team CF5 V/Reacto) = 13 000 €

9. TotalEnergies (Enve Melee) = 13 000 €

8. Lidl-Trek (Trek Madone SLR 9) = 13 999 €

7. Ineos Grenadiers (Pinarello Dogma F) = 14 100 €

6. Red Bull-Bora-Hansgrohe (Specialized Tarmac SL8) = 14 500 €

5. Soudal-Quick Step (Specialized Tarmac SL8) = 14 500 €

4. EF Education-Easypost (Cannondale SuperSix Evo LAB71) = 14 999 €

3. Israel-Premier Tech (Factor Ostro VAM/O2 VAM) = 15 000 €

2. Tudor (BMC Teammachine SLR) = 15 000 €

1. UAE Team Emirates (Colnago V5Rs/V1Rs) = 18 000 €