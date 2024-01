Classement des coachs les plus dépensiers en Ligue 1 sur le mercato

Il n’était pas encore à Marseille au mercato de l’intersaison, mais cet hiver, Gennaro Gattuso peut espérer gonfler le CV de ses recrues avec l’OM.

Alors que le mois de janvier est traditionnellement celui du mercato de l’hiver, donnant aux clubs l’occasion de se renforcer, en Ligue 1, tous les techniciens du championnat ne jouent pas sur le même terrain, quand il s’agit de renforts. Il y a ceux qui les cumulent et accumulent depuis qu’ils sont des entraîneurs dans le foot professionnel et les autres, au service de formations plus modestes.

Randal Kolo-Muani vaut 10 fois plus que toutes les recrues de Pascal Gastien

Pascal Gastien à Clermont et Luis Enrique au PSG n’ont pas les mêmes ambitions et cela se traduit non sans mal, sur les recrues que leurs clubs leur accordent. Le seul Randal Kolo-Muani, arrivé dans le courant de l’été dernier à Paris, pour renforcer l’attaque du champion de France vaut dix fois plus que toutes les recrues du coach du CF63 réunies sur son CV.

Franck Haise dans la moyenne des coaches de la Ligue 1

Au total, les 18 entraîneurs actuels de cette saison 2023-2024 de Ligue 1 cumulent 2,64 milliards d’indemnités en transferts. Soit une moyenne de 146,87 millions d’euros par technicien comme l’équivalence presque tout pile des renforts attribués par le RC Lens au coach Franck Haise, depuis que ce dernier officie à la tête de l’équipe première, c’est-à-dire depuis 2020. Le classement complet des coachs les plus dépensiers en Ligue 1 sur le mercato est à lire en page suivante de ce sujet.

Entraîneur Club Dépense en transfert Luis Enrique PSG 726,08 M€ Gennaro Gattuso Olympique de Marseille 352,4 M€ Paulo Fonseca Losc Lille 329,4 M€ Patrick Vieira RC Strasbroug 304,43 M€