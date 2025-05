Classement de la Ligue 1 selon les clubs que les Français préfèrent

Le PSG, l’OM, l’OL, l’ASSE et Monaco ont les préférences des Français.

Dans un contexte où l’intérêt pour la Ligue 1 s’érode sensiblement auprès du grand public français, un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL révèle le classement des clubs de notre championnat national dans le cœur des supporters. Cette hiérarchie affective, parfois en décalage avec les performances sportives actuelles, offre un éclairage intéressant sur l’attachement historique et culturel des Français au football hexagonal.

Sans grande surprise, le trio de tête est occupé par les trois locomotives du football français. Le Paris Saint-Germain domine ce classement avec 29% des suffrages, confirmant l’impact de sa politique sportive et médiatique des dernières années. L’Olympique de Marseille suit en deuxième position (22%), témoignant de l’attachement indéfectible des Français au seul club tricolore ayant remporté la Ligue des Champions ; au moins pour quelques jours encore. L’Olympique Lyonnais complète ce podium (14%), fort de ses années de domination au début des années 2000.

Ce classement reflète également l’implantation géographique de ces clubs dans les trois principaux bassins de population du pays, un facteur qui contribue indéniablement à leur popularité.

L’AS Saint-Etienne pointe en quatrième position (11%), loin devant des clubs aujourd’hui mieux classés sportivement. Les Verts, actuellement en lutte pour leur maintien en Ligue 1, continuent de bénéficier d’un capital sympathie important, héritage de leur âge d’or et de leur ancrage populaire.

Le FC Nantes (8%, 8ème) se trouve dans une situation similaire. Malgré des performances sportives en berne depuis plusieurs saisons (à l’exception notable quand même d’une victoire en coupe de France en 2022), les Canaris conservent une place importante dans le cœur des Français. Une menace de relégation plane également sur le club nantais, ce qui pourrait priver la Ligue 1 de deux de ses équipes les plus appréciées.

Les Français sont inquiets pour l’avenir de l’OL

Ce sondage met également en lumière la désaffection croissante du public pour le championnat de France. Seuls 36% des Français jugent aujourd’hui la Ligue 1 intéressante, une chute vertigineuse de 14 points en quatre ans. L’hégémonie parisienne, qui annihile souvent tout suspense pour le titre, explique en partie cette érosion : 62% des amateurs de football estiment que le championnat est joué d’avance (+18 points).

Le départ de stars internationales comme Mbappé, Neymar ou Messi a également impacté l’image de la « Ligue des Talents ». Seulement 42% des Français considèrent désormais que notre championnat dispose de certains des meilleurs joueurs du monde, contre 57% en 2021.

Malgré ce tableau en demi-teinte, 55% des amateurs de football jugent que le niveau de la Ligue 1 progresse. Les récentes performances des clubs français en Coupe d’Europe, notamment avec la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions et les parcours honorables de Lille, du Stade Brestois et l’AS Monaco, semblent avoir rassuré sur la compétitivité de notre championnat.

Pour la fin de saison, les pronostics des passionnés sont clairs : le LOSC est favori (40%) pour décrocher la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions, devant l’OL (31%), l’OGC Nice (16%) et le RC Strasbourg (13%). En bas de tableau, Nantes (75%) et le Stade de Reims (65%) sont vus comme se maintenant, alors que Le Havre (64%) est largement pressenti pour descendre. Saint-Étienne suscite davantage d’incertitude, avec 52% des amateurs qui croient en son maintien.

Autre enseignement de cette étude : l’inquiétude grandissante concernant l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Loin des 60% d’optimisme mesurés lors de l’arrivée de John Textor à la tête du club, 51% des amateurs de football se disent aujourd’hui pessimistes quant à l’avenir des Gones, menacés par des difficultés financières et une possible rétrogradation administrative.

Cette étude démontre que si la Ligue 1 traverse une période difficile en termes d’image et d’intérêt, l’attachement aux clubs historiques reste fort, parfois indépendamment des résultats sportifs. Un capital affectif sur lequel les instances du football français pourraient capitaliser pour relancer l’attractivité du championnat.

Classement de la Ligue 1 selon les clubs que les Français préfèrent

Paris SG = 14%

Olympique de Marseille = 11%

Olympique Lyonnais = 10%

AS Saint-Etienne = 10%

AS Monaco = 10%

LOSC Lille = 8%

RC Lens = 6%

FC Nantes = 6%

Stade Rennais = 6%

Toulouse FC = 5%

Stade Brestois = 4%

RC Strasbourg = 4%

AJ Auxerre = 3%

Stade de Reims = 3%

Angers SCO = 3%

Montpellier HSC = 2%

Le Havre AC = 1%

OGC Nice = 1%

NSP = 29%