Chelsea. Le nouveau maillot 2025-26 domicile est sorti

Le bleu maillot de Chelsea dévoilé.

Chelsea vient de dévoiler ce vendredi sa nouvelle tunique domicile pour la saison 2025-2026, un modèle qui célèbre le 120ème anniversaire des Blues tout en rendant hommage à l’identité culturelle et architecturale de Londres. La nouvelle création de Nike pour Chelsea FC se distingue par un motif texturé qui mêle le bleu traditionnel du club à une teinte plus vive, symbolisant l’énergie jeune et créative de l’ouest londonien.

Des finitions blanches et rouges, couleurs historiques du club, complètent le design, tandis qu’un écusson spécialement adapté complète l’ensemble.Ce maillot intègre des éléments architecturaux emblématiques de Londres, notamment l’hôtel de ville de Chelsea.

Une révélation en musique pour les fans de Chelsea

Pour accompagner ce lancement, le club a produit une vidéo promotionnelle autour d’une reprise du célèbre tube « Our House » du groupe Madness. On y retrouve notamment Suggs, le chanteur du groupe et supporter notoire des Blues, ainsi que plusieurs figures du club et personnalités culturelles londoniennes comme le rappeur Central Cee et le musicien Ife Ogunjobi du groupe Ezra Collective. La vidéo met également en scène des participants aux projets communautaires de la Chelsea Foundation, notamment les programmes « Inspire Her » et « Walking Football », ainsi que Cole Palmer, nouvelle star

Nouveauté cette année, le maillot est disponible en version manches longues en plus du modèle classique à manches courtes. Une version « Vapour Match », identique à celle portée par les joueurs, est proposée pour hommes, femmes et enfants. Le nouveau maillot domicile de Chelsea pour la saison 2025-2026 est d’ores et déjà disponible à la vente dans la boutique officielle de Stamford Bridge et sur la plateforme en ligne du club et de son équipementier Nike.