Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2025-26 selon les bookmakers

Une nouvelle saison débute en Ligue 1. Et l’on repart sur les mêmes bases que la précédente ?

On efface tout et on recommence. Vraiment ? Alors que c’est définitivement achevée la saison 2024-2025 du football français par le retour du FC Metz en Ligue 1 qui entraîne conséquemment la relégation du Stade de Reims, les bookmakers de France s’avancent déjà pour certains sur ce que sera le prochain exercice du championnat français.

Et les prédictions du moment convergent vers un statu quo est une issue que les suiveurs du foot français connaissent bien (trop pour beaucoup d’entre eux) : Paris Saint-Germain sera une fois encore sacré pour un quatorzième titre national. C’est à ce point certain que la cote est minime, à 1,1 contre un. Et Paris devancera sur le podium final, Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Comme un air de déjà vu…

Le Paris FC pour créer la surprise de la saison ?

Pour un fait toutefois plus remarquable, il y a d’abord le haut degré de confiance attribué au Paris FC. De retour en Ligue 1 46 ans après, les bookmakers n’imagine pas qu’il puisse faire l’ascenseur et lui confèrent une place parmi les prétendants européens, plutôt que de lutter pour son maintien.

Maintien que joueront inversement les deux autres promus que sont le FC Lorient, champion de Ligue 2 et le FC Metz. Mais ils ne sont pas jeté en victimes expiatoires, ça s’annonce dur aussi pour Angers SCO, le FC Nantes et Le Havre AC.

Le classement ci-dessous répond à la question : quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2025-2026 ?

Ce que sera le classement final de la saison 2025-26 de Ligue 1 selon les bookmakers

Paris SG = 1,10

Marseille = 15

Monaco = 20

Lille = 50

Lyon = 50

Nice = 100

Strasbourg = 250

Paris FC = 250

Lens = 500

Rennes = 500

Toulouse = 500

Brest = 500

Auxerre = 500

Metz = 1 000

Nantes = 1 000

Le Havre = 1 000

Lorient = 1 000

Angers = 1 000