Une saison de Ligue 2 pleine d’incertitudes. Et pas que sportive.

Ce n’est pas la première fois que la Ligue 2 vit dans l’incertitude estivale, la dernière étant liée à l’épisode de l’intrusion d’un supporter au cours d’un match entre Bordeaux et le Rodez AF. Néanmoins, alors que début ce 9 août la nouvelle saison 2025-2026, existait une profonde interrogation sur l’identité d’un club.

Dans les faits, l’AC Ajaccio a par deux fois, en première audition puis en appel, échoué devant la Direction nationale de contrôle de gestion, mais le club corse s’est imaginé jusqu’au bout valider sa montée. Ce n’est que ce mercredi 6 août que la LFP a tranché en ordonnant finalement l’accession de l’US Boulogne. La situation était à ce point figée que la Ligue a préféré décaler le match de la 1re journée entre l’USBC0 et le SC Bastia.

Reims et l’ASSE vers un retour direct dans l’élite ?

Cette question mise de côté, les bookmakers du pays que nous avons sondé à Sportune, sont plus affirmatifs sur le sort de ce nouveau championnat, à tout le moins aux extrêmes de son classement. Avec, d’un côté le Stade de Reims et l’AS Saint-Etienne promis à retrouver l’élite tandis que Le Mans FC, malgré son ambition portée par l’arrivée de nouveaux actionnaires est vu comme une victime expiatoire de ses adversaires.

La saison 2025-2026 de la Ligue 2 débute ce samedi 9 août et elle se poursuivra jusqu’à la 34e journée programmée le vendredi 8 mai 2026.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2025-2026 selon les bookmakers*

Reims = 3,50

Saint-Étienne = 4,00

Guingamp = 10

Dunkerque = 10

Montpellier = 11

Clermont = 11

Bastia = 11

Troyes = 15

Rodez = 25

Laval = 30

Annecy = 40

Red Star = 50

Grenoble = 75

Nancy = 75

Amiens = 75

Boulogne = 75

Pau = 75

Le Mans FC = 100

* A la question : Quel club sera champion ?