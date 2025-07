Un mercato jusqu’ici de prudence pour la majorité des clubs de la Ligue 1.

Voilà des performances qui font écho aux propos de Jean-Marc Mickeler, le président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), ce mercredi matin dans L’Equipe. « Quatorze clubs de Ligue 1 sur dix-huit anticipent des pertes significatives », indique-t-il notamment en substance.

Comme une preuve d’une forme de frilosité des clubs, alors que le mercato de l’été vient de passer sa moitié, dans un contexte à rallonge avec la Coupe du monde des clubs (presque 90 jours pour la période autorisée en France), sur les 18 clubs que compte le championnat de France élite, la moitié a investi 2,5 millions d’euros ou moins, d’après les chiffres que nous avons compilés ci-dessous à Sportune.

Quatre clubs n’ont pas encore versé d’indemnité

Quatre clubs n’ont à ce stade payé aucune indemnité, parmi lesquels le champion de France, Paris Saint-Germain qui vit une saison singulière et décalée depuis son Mondial des clubs, ou l’AS Monaco, troisième la saison dernière. Cela ne veut pas dire non plus que les Monégasques sont inactifs, ils ont surtout recruté des joueurs libres (Pogba, Dier) ou en prêt, comme Ansu Fati.

Une grosse part des 220 millions d’euros investis par l’élite relève de levées d’options d’achat. C’est un autre signe de la prudence opérée cet été. Logiquement, le marché devrait s’emballer plus tard, dans le money time, quand il s’assouplit et ce malgré le risque du « panic buy ». En moyenne, les clubs de la Ligue 1 ont dépensé 12,2 millions d’euros sur cette première partie du mercato. Le LOSC Lille est le plus proche.

Soutenu par les fonds de BlueCo, l’actionnaire qui veille aussi aux Blues de Chelsea FC, le RC Strasbourg fait figure d’anomalie car il a investi à lui seul, près du tiers de tout son championnat. Cela a néanmoins été rendu possible par les départs, à hauteur de plus de 50 millions d’euros.

Ce que les clubs de la Ligue 1 ont dépensé à mi-mercato de l’été

Paris Saint‑Germain = 0 €

AS Monaco = 0 €

Angers SCO = 0 €

Le Havre AC = 0 €

FC Metz = 0,15 M€

FC Lorient = 1 M€

Toulouse FC = 1,75 M€

Stade brestois 29 = 2 M€

FC Nantes = 2,5 M€

AJ Auxerre = 3,3 M€

Olympique Lyonnais = 2 M€

LOSC Lille = 13 M€

OGC Nice = 16,5 M€

Paris FC = 18 M€

Stade rennais FC = 30,5 M€

RC Lens = 32 M€

Olympique de Marseille = 34 M€

RC Strasbourg = 63,5 M€