PSG: Où va jouer Sergio Ramos selon les bookmakers ?

Quel futur en club pour Sergio Ramos ?

A 37 ans, Sergio Ramos n’en a pas fini avec le football. Mais après son départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, le défenseur central n’a toujours pas donné de suite en club. Cela fait déjà plusieurs semaines que des rumeurs accompagnent son futur. Ce mystère qui l’entoure fait le jeu des bookmakers anglais, qui s’interrogent à son sujet.

Sergio Ramos a quitté le PSG, mais pour aller où ?

A ce stade du marché des transferts de l’été, sachant qu’en tant qu’agent libre, il peut signer n’importe où et à tout moment, la tendance l’envoi plutôt vers la MLS. Qu’il rejoigne « n’importe quel club » de la ligue de football d’Amérique du nord vaut une cote particulièrement basse (comprendre que la piste est jugée solide), de 1,1 contre un. La riche Arabie Saoudite est aussi une option jugée crédible, à 2 en moyenne la cote du moment.

La MLS en pole, la Saudi Pro League en outsider

Le reste est déjà plus incertain, comme son retour à Séville où il a fait ses classes, à 7 contre un. Récemment interrogé à ce sujet, José Maria del Nido Carrasco, le vice-président du club a balayé l’idée : « Aujourd’hui, Sergio Ramos n’est pas une option pour le FC Séville ». Alors peut-être l’Inter Milan, placé en embuscade à 10. La Roma, à 20 contre un, Manchester United et le Napoli à 25 suivent devant la Juventus, la Lazio et l’AC Milan, à 33 contre un.