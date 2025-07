British Open 2025. Les primes (prize money) du grand chelem britannique

L’Espagnol Jon Rahm est l’un des favoris à la victoire finale au British Open 2025.

Organisateur de l’événement, le R&A a annoncé le maintien de l’enveloppe globale des prize money pour l’Open Championship 2025 à 17 millions de dollar (14,67 M€)s, avec 3,1 millions de dollars pour le vainqueur. Cette décision marque un arrêt dans la progression des dotations qui augmentaient chaque année depuis 2012.

L’Open Championship affiche des prize money inférieurs aux trois autres tournois majeurs masculins. Le Masters distribue 21 millions de dollars (18,12 M€) au total avec 4,2 millions (3,6 M€) pour le vainqueur. Le PGA Championship propose 19 millions de dollars (16,4 M€) dont 3,42 millions (2,95 M€) au champion. L’US Open atteint 21,5 millions de dollars (18,55 M€) avec 4,3 millions (3,7 M€) pour le premier.

Une course au prize money qui inquiète l’organisation du British Open

Le tournoi se déroule pour la troisième fois à Royal Portrush en Irlande du Nord. Les golfeurs qui ne passeront pas le cut recevront également une rémunération. Les 10 premiers et ex-aequo toucheront 12 350 dollars (10 652 euros), les 20 suivants et ex-aequo recevront 10 300 dollars (8 884 euros), et le reste des joueurs éliminés empochera 8 750 dollars (7 547 euros).

S’exprimant sur ce sujet des primes, Mark Darbon, directeur général du R&A, a fait part des préoccupations de l’organisation concernant l’augmentation des dotations dans le golf professionnel. Selon lui, ces hausses risquent de fragiliser les modèles économiques des organisateurs et de réduire les fonds disponibles pour le développement du golf.

Les primes du British Open 2025

1er = 3,1 M$ (2 675 044 €)

2e = 1,759 M$ (1 518 172 €)

3e = 1,128 M$ (972 842 €)

4e = 876 000 $ (756 994 €)

5e = 705 000 $ (608 256 €)

6e = 611 000 $ (527 192 €)

7e = 525 000 $ (453 202 €)

8e = 442 500 $ (381 982 €)

9e = 388 000 $ (334 894 €)

10e = 350 600 $ (302 786 €)

11e = 319 200 $ (275 449 €)

12e = 282 800 $ (244 038 €)

13e = 266 000 $ (229 620 €)

14e = 249 000 $ (214 682 €)

15e = 231 000 $ (199 744 €)

16e = 212 700 $ (183 619 €)

17e = 202 400 $ (174 726 €)

18e = 193 000 $ (166 564 €)

19e = 184 900 $ (159 462 €)

20e = 176 200 $ (151 990 €)

21e = 168 000 $ (144 262 €)

22e = 159 600 $ (137 002 €)

23e = 151 000 $ (129 742 €)

24e = 142 600 $ (122 482 €)

25e = 137 800 $ (118 338 €)

26e = 131 800 $ (113 692 €)

27e = 127 000 $ (109 548 €)

28e = 122 600 $ (105 866 €)

29e = 117 300 $ (101 281 €)

30e = 111 200 $ (95 988 €)

31e = 107 600 $ (92 854 €)

32e = 102 100 $ (88 052 €)

33e = 98 500 $ (84 918 €)

34e = 95 700 $ (82 496 €)

35e = 92 400 $ (79 362 €)

36e = 88 700 $ (76 228 €)

37e = 84 600 $ (72 547 €)

38e = 80 300 $ (68 866 €)

39e = 77 400 $ (66 073 €)

40e = 74 900 $ (63 927 €)

41e = 71 800 $ (61 134 €)

42e = 68 300 $ (58 341 €)

43e = 65 200 $ (55 548 €)

44e = 61 500 $ (52 414 €)

45e = 58 000 $ (49 250 €)

46e = 55 000 $ (46 478 €)

47e = 52 800 $ (44 538 €)

48e = 50 700 $ (42 598 €)

49e = 48 400 $ (40 384 €)

50e = 47 200 $ (39 350 €)

51e = 46 200 $ (38 464 €)

52e = 45 400 $ (37 773 €)

53e = 44 700 $ (37 170 €)

54e = 44 000 $ (36 568 €)

55e = 43 300 $ (35 965 €)

56e = 42 700 $ (35 446 €)

57e = 42 300 $ (35 102 €)

58e = 42 000 $ (34 844 €)

59e = 41 700 $ (34 585 €)

60e = 41 400 $ (34 327 €)

61e = 41 200 $ (34 154 €)

62e = 41 000 $ (33 981 €)

63e = 40 800 $ (33 808 €)

64e = 40 600 $ (33 635 €)

65e = 40 300 $ (33 377 €)

66e = 40 000 $ (33 118 €)

67e = 39 700 $ (32 860 €)

68e = 39 400 $ (32 602 €)

69e = 39 100 $ (32 343 €)

70e = 38 900 $ (32 171 €)