Borussia Dortmund. Prime exceptionnelle pour battre le Real Madrid

Le Borussia Dortmund affronte le Real Madrid pour une place dans le dernier carré du Mondial des clubs.

Le Borussia Dortmund affronte le Real Madrid ce samedi en soirée (22h à l’heure de France), pour une place en demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et le droit de croiser le fer avec le vainqueur du duel entre Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, programmé plus tôt dans la journée.

La motivation par l’argent pour les joueurs du Borussia Dortmund

Le BVB ne part pas favori face à la force de frappe du Real Madrid, le club le plus titré de l’histoire de la discipline. Mais les hommes de Niko Kovac (et le staff également), trouveront peut-être une source de motivation, dans l’annonce faite par les dirigeants du club. Ils promettent à chacun, une « prime exceptionnelle », en cas de succès sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.

3 M€ à partager sur le total de la prime d’une demi-finale

Selon Bild, elle sera de trois millions d’euros à se partager entre tous les membres de l’effectif, sur le total des 21 millions de dollars (17,8 M€) que gagnera le Borussia Dortmund en cas de qualification pour les demi-finales et moins le cumul des bonus précédemment gagnés dans la compétition.