Benzema s’offre un nouveau bolide à 150 000€ qui lui coûte moins d’un jour de salaire

Karim Benzema pose au volant de sa BMW.

Karim Benzema vient d’ajouter un nouveau joujou à son impressionnante flotte personnelle d’automobiles. Le buteur d’Al-Ittihad s’est offert une BMW M5, véhicule estimé à environ 150 000€, une somme qui représente moins d’une journée de son salaire astronomique en Arabie Saoudite.

À 37 ans, l’ancien joueur du Real Madrid cultive depuis longtemps sa passion pour les voitures de prestige. Sa nouvelle acquisition vient compléter un garage déjà bien fourni où trônent notamment une Bugatti Chiron – capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 2,5 secondes grâce à ses 1 500 chevaux – une Lamborghini Revuelto, une Ferrari Purosangue et une élégante Rolls-Royce Spectre hybride rechargeable.

Si la BMW M5 peut sembler plus modeste en comparaison de ces bolides d’exception, elle n’en demeure pas moins un véhicule haut de gamme aux performances remarquables. Cette berline, qualifiée de « supercar quotidien », est propulsée par un V8 bi-turbo développant 725 chevaux. Elle abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 305 km/h. Un engin qui allie puissance et praticité, à l’image de son propriétaire sur les terrains.

Moins chère qu’une journée de son salaire avec Al-Ittihad

Cette dépense de 150 000€ reste anecdotique pour le capitaine d’Al-Ittihad, dont le contrat de trois ans lui assure des revenus estimés à près de 300 millions d’euros au cumul. Avec un salaire quotidien d’environ 230 000€, Benzema pourrait s’offrir une BMW M5 chaque jour tout en conservant 80 000€ sur sa paie journalière.

Sur le plan sportif, après des débuts mitigés suite à son transfert en 2023, le Français réalise une excellente saison 2024-2025. Avec 21 buts en 28 matchs de championnat, il a largement contribué au sacre d’Al-Ittihad en Saudi Pro League. L’équipe dirigée par Laurent Blanc, qui compte dans ses rangs d’autres stars européennes comme N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby et Steven Bergwijn, s’apprête également à disputer la finale de la Coupe du Roi contre Al-Qadsiah.