ASSE. Quel est le salaire d’Aubameyang que les fans des Verts espèrent voir revenir ?

Il a quitté l’OM et la Ligue 1 la saison dernière mais un jour peut-être Aubameyang reviendra-t-il dans le championnat de France de football.

Ne cherchons à nourrir d’inutiles rumeurs comme il en circule abondamment sur le mercato, en l’espèce, nous ne faisons que suivre le post de l’intéressé sur X. A savoir Pierre-Emerick Aubameyang, quand il a réagi à la réponse d’un compte nommé « Aouchiste » (clairement identifié comme suiveur de l’AS Saint-Etienne), sur un article du groupe RMC évoquant les envies de retour Andrey Santos à Strasbourg, après son départ à Chelsea qui l’avait prêté.

Aouchiste donc, de répondre à cela : « Croyez jamais à ça les frères, on attend depuis 10 ans le retour de @Auba nous », en mentionnant le compte de l’ancien attaquant des Verts ou encore de l’Olympique de Marseille. Et Aubameyang à son tour de renchérir : « ah mais on dirait ma carrière est fini calma je suis en grande forme il reste du temps », avec des smileys d’amusement.

Deux informations transpirent de la réponse : d’abord que l’attaquant international gabonais n’exclut pas un retour au club qui l’a révélé sur la grande scène. Mais en ce cas, que ça ne sera pas pour de suite. Et pour cause, présentement joueur d’Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, Aubameyang est clairement inaccessible pour l’AS Saint-Etienne, encore plus avec la relégation en Ligue 2.

😂😂ah mais on dirait ma carrière est fini calma je suis en grande forme il reste du temps 😂😂 — AUBA⚡️ (@Auba) May 21, 2025

Il gagne plus en un mois que tous les joueurs de l’ASSE sur un an

Avec le club saoudien, le joueur de 35 ans est sous contrat encore une saison, jusqu’au terme de l’exercice 2025-2025. Il a le plus gros salaires de son collectif, estimé à près de 865 000 euros mensuels. C’est-à-dire qu’il gagne en un seul mois, plus que tout autre joueur stéphanois sur un an complet. Et cela dans le cadre d’une grille de salaires appliquées à la Ligue 1. Car nul doute qu’à l’étage inférieur, la masse salariale diminuera.

Conclusion : Aubameyang chez les Verts, un jour peut-être. Mais pas tout de suite…