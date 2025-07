AS Monaco. Le directeur commercial annonce son départ

Ça bouge à tous les niveaux, à l’AS Monaco.

C’est un autre mercato qui se joue entre les murs de l’administratif. A nouvelle saison qui débute, nouveau challenge pour le désormais ex-directeur commercial de l’AS Monaco, Adrien Zannettacci, qui annonce son départ sur Linkedin, après cinq ans passés au service du club princier.

Arrivé en novembre 2020 comme responsable des partenariats, Zannettacci a été promu directeur des ventes en juillet 2022. Il supervisait quatre départements : ventes de sponsoring, hospitalité et événementiel, gestion des partenariats et merchandising, ainsi que les performances marketing.

Cyclisme, rugby ou foot à son CV personnel

Avant l’AS Monaco, Adrien Zannettacci a notamment travaillé à Paris La Défense Arena et au Racing 92 pendant plus de quatre ans, d’après le récit de ses expériences professionnelles sur le profil de sa page personnelle. Son parcours inclut également des missions pour l’organisateur du Tour de France (A.S.O.) et diverses activations pour des marques comme Le Coq Sportif, Europcar ou Nestlé Waters.

Dans son message d’adieu, Zannettacci remercie les partenaires, collègues et équipes du club monégasque. Il annonce se préparer à « un nouveau challenge » sans en révéler la nature.