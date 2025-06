AS Monaco. Le maillot domicile 2025-2026 dévoilé. Le 1er signé Mizuno

Voilà le tout premier maillot de l’histoire conçu par Mizuno pour l’AS Monaco.

L’AS Monaco a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026, fruit de sa collaboration inédite avec l’équipementier japonais Mizuno. Le design conserve l’emblématique diagonale rouge et blanche inclinée à 55 degrés, créée par la Princesse Grace en 1960 et devenue la signature visuelle du club.

première sortie officielle le 11 juillet en amical

Un motif rayé embossé rappelle les tenues d’avant l’ère de la diagonale, notamment celle portée lors de la victoire en Coupe de France 1960, premier trophée de l’histoire de l’AS Monaco. Le col est de style japonais, parmi les autres détails notables : la couronne princière dorée accompagnant le slogan « Daghe Munegu » au dos, les liserés dorés sur les manches, et les bandes rouges évoquant le drapeau monégasque aux épaules et dans le dos.

La tunique utilise du polyester 100% recyclé. Les Monégasques étrenneront cette nouvelle tenue lors du match de préparation face au Cercle Bruges, programmé le 11 juillet au Centre de Performance. Cette première sortie marquera concrètement le début du partenariat entre le club du Rocher et l’équipementier japonais.