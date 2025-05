Après Lamine Yamal, Beats recrute une pépite de Manchester United

Kobbie Mainoo est un nouvel ambassadeur de Beats by Dre.

La stratégie de Beats pour conquérir le marché du sport de haut niveau s’accélère. Après avoir officialisé le recrutement de Lamine Yamal au début de ce mois de mai, la marque d’écouteurs d’Apple vient d’annoncer l’arrivée dans son écurie d’ambassadeurs de Kobbie Mainoo, le milieu de terrain de Manchester United.

Le lancement de cette collaboration prend la forme d’un film commercial baptisé « Run the Track », tourné intégralement dans les rues de Manchester. Cette approche géographique n’est pas anodine : elle ancre le partenariat dans les racines du joueur et met en avant son attachement à sa ville natale. Loin des studios aseptisés, Beats mise sur l’authenticité urbaine pour séduire sa cible.

Au cœur de cette campagne, la relation intime entre musique et sport trouve une nouvelle illustration. Mainoo y apparaît dans son environnement d’entraînement, accompagné du rappeur local Nemzzz et de son titre « ABC ». Cette synergie entre performance sportive et création musicale répond au positionnement de Beats, qui fait de la musique un carburant pour les athlètes de haut niveau.

Un pool d’athlètes qui s’étoffe pour la marque californienne

« Depuis que je suis petit, la musique fait partie de ma vie ! Aujourd’hui, j’ai des playlists spécifiques pour me mettre dans la bonne humeur en fonction des moments de ma vie, comme rester concentré pendant l’entraînement ou me préparer pour un gros match », détaille par communiqué Kobbie Mainoo. « Kobbie est un talent générationnel et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Beats. Le film reflète à la fois la connexion profonde de Kobbie à la musique et le formidable sentiment de fierté locale qu’il suscite dans sa ville natale de Manchester », poursuit le directeur marketing et responsable produit de la marque, Chris Thorne.

Cette signature s’inscrit dans une stratégie de recrutement particulièrement ambitieuse menée par Beats. En quelques semaines, la marque a étoffé son roster avec deux des plus grands espoirs du football mondial. Mainoo rejoint ainsi un casting déjà impressionnant comprenant Erling Haaland, Lionel Messi, LeBron James ou encore la tenniswoman Qinwen Zheng.