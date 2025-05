Lamine Yamal. Encore un gros contrat de sponsoring pour la star du Barça

Lamine Yamal est la nouvelle tête d’affiche de la marque audio Beats By Dr. Dre.

Lamine Yamal poursuit son ascension sur et en dehors des terrains. L’attaquant star du FC Barcelone vient d’ajouter une nouvelle marque à son portfolio déjà impressionnant en devenant l’ambassadeur mondial de Beats by Dr. Dre, comme l’a officialisé la célèbre marque d’audio ce vendredi.

Cette signature avec le géant américain des casques audio marque le quatrième partenariat d’envergure conclu par le jeune attaquant barcelonais depuis le début de l’année. En l’espace de seulement quelques mois, Yamal avait déjà paraphé des contrats avec Powerade (boissons énergétiques), Oppo (téléphonie) et Konami (jeux vidéo). À seulement 17 ans, le phénomène espagnol affiche déjà un profil marketing comparable à celui de joueurs bien plus expérimentés, témoignant de l’intérêt considérable qu’il suscite auprès des grandes marques internationales.

Une première campagne commerciale dévoilée

Pour marquer ce nouveau partenariat, Beats a dévoilé une campagne commerciale mettant en scène Yamal dans la peau d’un PDG de label musical baptisé « Lamine Records ». Le spot montre le joueur, élégamment vêtu d’un costume, à la recherche du morceau parfait pour ses jours de match. La vidéo met notamment en avant la complicité entre Yamal et le rappeur hispano-marocain Morad, qui fait une apparition remarquée. Ce choix n’est pas anodin : les deux hommes partagent des origines communes, étant tous deux issus du quartier espagnol surnommé « 304 ».

« J’aime la musique pour plein de raisons : elle m’aide à me concentrer avant un match, à me détendre ensuite, et c’est aussi un vrai moment d’évasion », a confié par communiqué le joueur, visiblement enthousiaste à l’idée de cette collaboration avec une marque qu’il qualifie de « cool » et « stylée ».

Avec cette signature, Lamine Yamal rejoint le cercle très fermé des ambassadeurs Beats, composé notamment d’Erling Haaland, Lionel Messi, LeBron James et la tenniswoman Qinwen Zheng. Chris Thorne, directeur marketing de la marque, s’est dit « honoré d’accueillir Lamine Yamal dans la famille Beats », soulignant la volonté de mettre en valeur « sa personnalité joyeuse et attachante ».