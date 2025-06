Allemagne – France. Prédictions du match selon les bookmakers

A Stuttgart, la France affronte l’Allemagne pour la médaille de bronze de la Ligue des nations 2025.

L’Allemagne et la France se disputent ce dimanche après-midi, la troisième place de la Ligue des Nations 2025 dans une petite finale qui s’annonce particulièrement équilibrée. Après leurs défaites respectives face au Portugal et à l’Espagne en demi-finales, les deux nations européennes voudront terminer cette campagne sur une note positive.

Les bookmakers ne parviennent pas à départager les deux équipes dans cette confrontation. L’Allemagne, qui évolue à domicile, part avec un léger avantage théorique à 2,46, tandis que la France suit de près à 2,65. Le match nul, côté à 3,75, reste une option crédible compte tenu de l’équilibre des forces en présence.

Du côté des scores exacts, les opérateurs anticipent une rencontre plutôt fermée. Le 1-1, côté à 7,10, apparaît comme le scénario le plus probable, suivi du 0-1 pour la France (13,00), ou du 1-0 allemand (12,50). Les victoires plus larges semblent moins probables, avec un 2-0 allemand à 15,00 et un 0-2 français à 16,20. L’hypothèse d’un match sans but (0-0) n’est pas écartée non plus, valorisée à 18,20, ce qui témoigne du respect mutuel entre ces deux défenses réputées solides. À l’inverse, les scores plus fleuris comme le 3-0 allemand (26,50) ou le 1-2 français (9,85) restent dans le domaine du possible sans être favorisés.

Avec un Mbappé buteur pour les Bleus

Sur le marché des buteurs, Kylian Mbappé tire son épingle du jeu côté français avec une cote de 2,33 pour ouvrir son compteur. Le capitaine des Bleus, malgré une demi-finale décevante face à l’Espagne, reste l’arme offensive numéro un de Didier Deschamps pour cette petite finale. Du côté allemand, c’est Florian Wirtz qui a les faveurs des pronostics à 3,05. Le jeune prodige du Bayer Leverkusen pourrait bien être la clé de voûte de l’attaque de Julian Nagelsmann. Nick Woltemade (3,20) et Deniz Undav (3,35) complètent le trio de tête germanique. Chez les Français, Randal Kolo Muani (2,85) et Marcus Thuram (2,88) suivent de près leur capitaine dans la hiérarchie des buteurs potentiels. Le duo d’attaque pourrait bien faire la différence dans les moments décisifs.

Au-delà des cotes et des prédictions, cette petite finale revêt une importance particulière pour les deux nations. L’Allemagne, déçue de sa défaite face au Portugal, voudra rassurer son public et prouver que cette génération peut rivaliser avec les meilleures équipes européennes. De son côté, la France cherchera à effacer la frustration de l’élimination face à l’Espagne et à terminer cette Ligue des Nations avec une médaille, fût-elle de bronze.