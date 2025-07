Theo Hernandez s’offre un nouveau bolide à 400 000€ avant de partir à Al-Hilal

Theo Hernandez avec sa nouvelle Ferrari. – @DanieleNicrosini/CareCar

Il ne souhaitait pas nécessairement quitte l’Italie et le club de l’AC Milan, au service duquel il évoluait depuis six ans. Mais le football a ses règles et ses priorités que les joueurs doivent souvent accepter, bon an mal an, à l’instar du transfert qui concerne la défenseur international français Théo Hernandez. Le latéral de 27 ans part en Arabie Saoudite, à Al-Hilal où il pourra se consoler avec un salaire annoncé à près de 20 millions d’euros nets annuels.

Un morceau de l’industrie italienne avec lui

Avant de tourner le dos au pays de la Botte, Théo Hernandez a récemment acquis un symbole fort de l’Italie, qu’une voiture du prestigieux constructeur local, Ferrari. C’est une Ferrari 12Cilindri, un modèle commercialisé depuis 2024 et qui, comme l’indique son nom, abrite sous son capot un moteur V12 de 830 chevaux. Elle remplace l’emblématique Ferrari 812 Superfast que les footballeurs les plus huppés avaient pour beaucoup à la bonne.

La Ferrari 12Cilindri avale les performances à vitesse grand V ; un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et une vitesse maximale qui avoisine les 340 km/h. Evidemment que de telles statistiques se monnaient à prix d’or, il faut compter près de 400 000 euros, mais souvent beaucoup plus selon les options, pour s’offrir ce bijou sorti des usines de Maranello.