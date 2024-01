Stade Rennais: Salaire, valorisation, les chiffres d’Azor Matusiwa sur le mercato

Un milieu du Stade de Reims pour remplacer Matic à Rennes ?

Le divorce manifestement consommé avec Nemanja Matic, le Stade rennais prépare la suite de sa saison, sans son international serbe en charnière du milieu de terrain. Pour le remplacer plusieurs pistes sont évoquées dont l’une mène vers le Stade de Reims et son néerlandais, Azor Matusiwa selon une information de Ouest France.

Le Stade de Reims souhaiterait bien plus que l’estimation du joueur sur le mercato

A 25 ans, il est un élément moteur du collectif champenois qui ne souhaiterait pas s’en séparer. A tout le moins pas sans le paiement d’une conséquente indemnité sur son transfert. Il la faudra bien supérieure à l’estimation donnée par l’Observatoire du football CIES à son sujet, qui le valorise à 5 millions d’euros tout au plus. A la moitié de celle de la plateforme Transfermarkt. Il serait plutôt question d’un minima entre 15 et 20 millions d’euros pour un joueur recruté 4 millions d’euros depuis le FC Groningen, à l’été 2021.

Prolongé, Azor Matusiwa doit désormais approcher la moyenne des salaires au Stade Rennais

C’est qu’en plus Azor Matusiwa a été prolongé de quatre ans par son club au premiers jours de la saison en cours, jusqu’en 2027. Ce sont donc toutes ces années qui le sépare de la fin, que le SDR veut en compensation. A l’occasion de l’extension de son contrat, le joueur a été financièrement revalorisé. Son précédent salaire était estimé proche de 60 000 euros brut mensuels, il doit désormais approcher les standards les plus élevés à Reims et la moyenne des salaires du Stade Rennais, à plus ou moins 120 000 euros brut mensuels, sans les primes.