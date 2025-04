Stade Rennais – FC Nantes. Prédictions du derby selon les bookmakers

Un match pour valider le maintien en Ligue 1, entre le Stade Rennais et son voisin FC Nantes.

Le derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes s’annonce comme l’un des temps forts de cette 30e journée de Ligue 1. Malgré leur positionnement au milieu de tableau – 11e pour Rennes et 13e pour Nantes – cette confrontation régionale réveille toujours les passions. Les bookmakers ont tranché et livrent leurs pronostics pour ce match qui se disputera au Roazhon Park.

Les opérateurs de paris sportifs affichent une tendance très claire pour cette rencontre : le Stade Rennais part largement favori. Avec une cote de 1,78 pour une victoire des hommes de la capitale bretonne, les bookmakers estiment à 83% les chances de succès des locaux. Le match nul est proposé à 3,65 (11% de probabilité), tandis qu’une victoire nantaise semble peu probable avec une cote de 4,45.

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient les scénarios favorables aux Rennais. Une victoire 1-0 du Stade Rennais est cotée à 6,35, suivie de près par un 2-0 à 7,35. Pour les plus optimistes supporters rennais, un succès 3-0 est proposé à 12,80.

Rennes favori mais le 1-1 a bonne cote

Les parieurs qui croient au match nul pourraient se tourner vers un 1-1 coté à 6,05, ou un 0-0 à 10,50. Le score de parité à 2-2, synonyme d’un match débridé, grimpe à 14,20. Concernant une potentielle victoire nantaise, le 0-1 est jugé le plus probable avec une cote de 11, devant le 1-2 proposé à 13,20. Un 0-2 en faveur des Canaris semble plus improbable avec une cote de 22,50.

Kalimuendo et Abline en têtes d’affiche

Pour les buteurs, Arnaud Kalimuendo s’impose comme le principal candidat à inscrire un but dans ce derby. L’attaquant rennais est coté à 2,62. Il devance son coéquipier Kyogo Furuhashi (3,00) et l’ancien nantais Ludovic Blas (3,05), qui pourrait bien se rappeler au bon souvenir de son ancien club. Côté FC Nantes , c’est Matthis Abline qui apparaît comme la principale menace offensive avec une cote de 4,10, légèrement devant Plamedi Nsingi (4,20) et Mostafa Mohamed (4,55).

Les bookmakers anticipent également les passeurs décisifs, avec Kalimuendo (6,85) favori dans ce domaine pour Rennes, tandis que Furuhashi, Abline et Mohamed sont tous proposés à 11,80 pour délivrer une passe décisive.

Alors que les deux équipes cherchent à s’éloigner définitivement de la zone dangereuse et à finir la saison sur une bonne note, ce derby s’annonce passionnant malgré des enjeux limités au classement. Les statistiques et les cotes traduisent un avantage psychologique et sportif pour Rennes, mais le FC Nantes aura à cœur de déjouer les pronostics dans ce match toujours particulier.