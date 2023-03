Andros recrute Damian Penaud pour la coupe du monde de rugby 2023

Les Penaud père et fils réunis autour de la marque Andros.

A quelques mois de leur Coupe du monde 2023, à disputer à domicile, les Bleus du quinze de France montent en pression. Et en affection pour le public et les annonceurs de l’ovalie, auxquels appartient le groupe Andros. Déjà fournisseur officiel de l’événement, il annoncé recruter le polyvalent trois-quarts clermontois (et futur bordelais), Damian Penaud, en tant qu’ambassadeur individuel de l’entreprise lotoise, spécialiste des jus et desserts fruitiers.

Damian Penaud rejoint andros où bosse son père, Alain

« Je connais Andros depuis toujours, c’est une belle entreprise familiale et française qui ne s’est pas subitement découvert à l’occasion de la Coupe du Monde 2023 une passion pour le ballon ovale : elle est un partenaire historique du rugby (…) Je suis très heureux d’en être l’Ambassadeur et particulièrement dans cette année très particulière pour le rugby Français je m’attacherai à porter haut les couleurs d’Andros et de ce sport », explique le fils d’Alain, lui même collaborateur au service de la marque depuis qu’il a pris sa retraite sportive du rugby, après une riche carrière internationale.

De plus en plus d’intérêts des marques pour l’ailier tricolore

Damian Penaud marche dans son sillage. Peut-il même viser mieux avec cette génération, gageons-le la meilleure de l’histoire de la discipline en France. Andros s’ajoute à la liste de plus en plus fournies ses partenaires commerciaux ; s’y ajoutent son équipementier Adidas, Renault et Orange.