Affluences et taux d’occupation records en Betclic Elite à mi-saison

La Betclic Elite attire plus de monde que jamais dans les salles.

Après avoir atteint des sommets la saison dernière, les affluences en Betclic Elite poursuivent leur progression sur cette première partie de saison. Les salles sont remplies en moyenne à 85%, soit légèrement mieux que lors de la saison 2022-2023 à l’issue des matchs aller (84%). Près de la moitié des clubs de l’élite évoluent dans des salles affichant un taux de remplissage de 95% ou plus. Et même 100% le CSP Limoges !

85% de remplissage et 550 000 spectateurs cumulés à la mi-temps de la Betclic Elite

Plus de 550 000 personnes se sont rendues dans les salles, un chiffre qui suit de près celui de la saison 2022-2023, pour une moyenne de 3 632 spectateurs (en progression de 2,5% par rapport à la saison dernière), proche des affluences de la Chorale de Roanne. 53 rencontres de Betclic Elite se sont déroulées à guichets fermés, soit plus d’un match sur trois, faisant ainsi mieux que la saison précédente.

« Ces excellents chiffres illustrent la formidable dynamique de la Betclic Elite », commente le directeur général de la LNB, Fabrice Jouhaud. « L’engouement du public est une belle récompense pour le travail quotidien de nos clubs et la qualité du spectacle proposé sur et en dehors du terrain. C’est aussi un encouragement à poursuivre nos initiatives de transformation et de développement afin de faire découvrir au plus grand nombre la virtuosité des joueurs, l’intensité de notre Championnat et la chaleur des ambiances dans nos arenas. »

Grosse fréquentation des salles de l’élite du basket en période de Noël

La période des confiseurs a été particulièrement profitable puisque les journées de Noël (J16, J17 et J18) ont réuni une affluence moyenne dépassant les 4 000 spectateurs (4 044 spectateurs, nouveau record) pour un taux de remplissage de 91%.