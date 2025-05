Rémy Cabella reçoit une voiture à la signature

Avec l’Olympiakos, Rémy Cabella va rouler pour Opel. – @Olympiakos

Quatorze jours se sont écoulés entre l’annonce de son départ du LOSC Lille postée sur ses réseaux sociaux et l’officialisation ce mardi, par son nouveau club. Rémy Cabella va poursuivre sa carrière en Grèce, au service de l’Olympiakos qu’il rejoint libre dans le cadre d’un contrat qui serait d’un an, plus une saison en option.

L’Olympiakos a un contrat avec la marque Opel

Parmi les avantages que l’ancien joueur du Montpellier HSC, de l’Olympique de Marseille ou encore de l’AS Saint-Etienne pourra trouver avec sa nouvelle équipe du Pirée, il y a sportivement, le fait de retrouver la Ligue des champions et accessoirement, une voiture qui accompagne sa signature.

Cabella aime les belles cylindrées

L’Olympiakos est en effet associée commercialement à la marque allemande Opel qui, à ce titre, fournit des véhicules de sa gamme aux joueurs et au staff technique de l’effectif professionnel. Rémy Cabella pourra donc découvrir les routes de la Grèce au volant d’un modèle Moka nouvelle génération qui va trancher avec ses précédents bolides lui dont on se souvient qu’au commencement de sa carrière, il avait « pimpé » sa voiture de l’époque, une Audi TT, de la couleur orange du MHSC qui l’a formé et révélé.