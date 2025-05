Aymeric Laporte. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue à Al-Nassr ?

Aymeric Laporte à l’OM ? Ce n’est encore qu’hypothèse, mais elle prend de l’épaisseur.

L’hypothèse Aymeric Laporte à l’Olympique de Marseille prend de l’épaisseur. Il en faudra encore pour que l’idée puisse devenir réalité, car les deux camps partent de loin, en particulier au niveau des conditions salariales. Le défenseur, champion d’Europe avec l’Espagne l’été dernier a fait le choix en 2023 de quitter le Vieux Continent pour le championnat saoudien et le contrat en or du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

vers une résiliation de son contrat avec Al-Nassr ?

Aymeric Laporte s’est engagé sur un bail de 3 ans qui lui vaut de gagner près de 665 000 euros mensuels net. Soit plus que n’importe quel autre joueur dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Mais avec la perspective de jouer la Ligue des champions, les recettes qui vont aller avec et parce que le média AS croit savoir que l’aventure va s’achever prématurément pour Aymeric Laporte proche de résilier son contrat, la possibilité de le voir rejoindre le dauphin du

PSG en Ligue 1 devient plus sérieuse.

635 jours passés en Saudi Pro League

Ce lundi, cela fait 635 jours que le Franco-espagnol évoluent en Saudi Pro League. Son contrat lui vaut de gagner une revenu proche de 21 863 euros au quotidien. Rapporté au nombre de jours passés au service du club de la capitale Riyad, Aymeric Laporte cumule donc l’équivalent estimé de 13,88 millions d’euros.