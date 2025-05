Lionel Messi investit avec Luis Suarez dans un club de football

Lionel Messi et Luis Suarez poussent encore plus loin le curseur de leur complicité.

Lionel Messi rejoint Luis Suarez dans l’aventure d’un club uruguayen créé il y a sept ans par le second, marquant une nouvelle étape dans l’association des deux stars de l’Inter Miami. Cette collaboration entrepreneuriale transforme le projet initial de Suarez en véritable société sportive. Le club, rebaptisé Deportivo LSM en l’honneur de ses deux propriétaires, intègre désormais officiellement l’octuple Ballon d’Or dans sa structure dirigeante.

L’ambition sportive accompagne cet investissement. Après plusieurs années d’existence en marge des circuits officiels, la formation basée à Ciudad de la Costa, dans la province de Canelones, va intégrer le championnat uruguayen par la quatrième division (Divisional D). Cette entrée dans la hiérarchie de l’Association uruguayenne de football (AUF) constitue le premier palier d’un projet de développement à long terme. Les nouveaux propriétaires affichent leur volonté de gravir progressivement les échelons du football national.

Nouveau nom et nouvelle identité visuelle

Le Deportivo LSM ne part pas de zéro. Fondé en 2018, le club dispose aujourd’hui d’une base de plus de 3 000 sociétaires et d’infrastructures propres. L’encadrement technique mobilise quelque 80 professionnels, témoignant de l’investissement déjà consenti dans ce projet. Cette ossature existante facilite l’intégration dans le football officiel uruguayen et offre des fondations stables pour l’ambition affichée par les deux internationaux sud-américains.

Cette association prolonge la complicité sportive entre Messi et Suarez, coéquipiers à l’Inter Miami après avoir partagé les couleurs du FC Barcelone. Leur collaboration transcende désormais le terrain pour s’étendre au domaine des affaires, ouvrant un nouveau chapitre dans leurs carrières respectives. Le changement d’identité visuelle du club, avec un nouveau blason accompagnant la dénomination LSM, symbolise cette transformation et l’entrée dans une nouvelle ère pour cette formation uruguayenne.