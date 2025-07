FC Lorient. World of Tanks nouveau sponsor sur le maillot

Les Merlus porteront le logo de World of Tanks sur le maillot de leur saison 2025-2026.

Le FC Lorient a officialisé la reconduction de son partenariat avec World of Tanks pour la saison 2025-2026. Cette collaboration marque la quatrième année consécutive entre le club breton et le jeu vidéo développé par Wargaming. Le logo de World of Tanks apparaîtra sur la partie haute du dos des maillots lorientais lors de la majorité des rencontres de Ligue 1. Cette présence s’appliquera aux matchs à domicile comme à l’extérieur.

« Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec World of Tanks, un partenaire fidèle, innovant et passionné, qui partage notre ambition de créer des expériences fortes pour nos supporters », commente par communiqué le directeur général du FC Lorient, Arnaud Tanguy. « Être aux côtés du FC Lorient pour cette saison anniversaire est une fierté. Ce club a su créer une relation forte avec ses fans, à l’image de notre communauté de joueurs », ajoute le responsable activations marketing et influence chez Wargaming, Stefano Incollingo.

World of Tanks participera aux célébrations du centenaire

La collaboration prévoit également l’affichage de messages LED durant les rencontres au stade du Moustoir et des activations sur les réseaux sociaux du FC Lorient, notamment lors de la présentation des compositions d’équipe. World of Tanks s’associera particulièrement aux célébrations du centenaire du FC Lorient, événement marquant de cette saison 2025-2026. Le partenaire accompagnera le club tout au long de cette année anniversaire.