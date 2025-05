Al-Nassr. Nouveau logo pour le club de Cristiano Ronaldo

A gauche l’ancien, à droite le nouveau logo du club Al-Nassr.

Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, vient de dévoiler une nouvelle identité visuelle et graphique qui prend la forme principalement d’un nouveau logo. Cette refonte majeure de son emblème s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l’image du club de Riyad.

Fini la couronne et les éléments ornementaux qui caractérisaient l’ancien blason. Le nouveau logo adopte un design épuré et contemporain qui marque une rupture nette avec son prédécesseur. Cette transformation radicale s’aligne sur les tendances actuelles du branding sportif international, privilégiant simplicité et impact visuel.

La Saudi Pro League s’offre une cure de jouvence

Le nouvel emblème se présente sous la forme d’un écusson circulaire aux couleurs bleu foncé et jaune. Au centre trône une représentation stylisée de la péninsule arabique, élément qui ancre le club dans son territoire. Le mot « NASSR » surplombe cette carte, tandis que la mention « RIYADH 1955 » rappelle les origines et l’année de fondation du club. Des lignes courbes minimalistes entourent la carte centrale.

Cette refonte visuelle s’inscrit dans un contexte d’internationalisation croissante du championnat saoudien. Depuis l’arrivée de stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, les clubs de Saudi Pro League cherchent à moderniser leur image pour séduire un public global. Le nouveau logo d’Al-Nassr, optimisé pour les supports numériques et le marketing contemporain, témoigne de cette ambition.