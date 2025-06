Salaire. Combien gagne Adrien Rabiot avec l’OM ?

Adrien Rabiot et l’OM, une union surprise mais fructueuse.

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille sur la fin de l’été dernier a marqué un tournant dans la politique de recrutement du club phocéen. Le milieu de terrain international français, libre de tout contrat après son départ de la Juventus, a fait le choix surprenant de rejoindre la cité phocéenne plutôt que de céder aux sirènes de clubs aux moyens financiers supérieurs.

À 29 ans, l’ancien Parisien représente aujourd’hui l’un des piliers salariaux de l’effectif marseillais. Son engagement jusqu’en 2026 témoigne d’une vision à moyen terme de la part de la direction sportive, qui a su convaincre un joueur habitué aux sommets européens de s’installer dans un projet ambitieux mais aux ressources limitées.

Séduction commune entre Rabiot et l’OM

Cette signature s’inscrit dans une stratégie globale visant à élever le niveau technique de l’équipe tout en respectant les contraintes budgétaires imposées par le fair-play financier et la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). L’expérience internationale de Rabiot, fort de son passage en Serie A et de sa régularité en équipe de France, apporte une plus-value indéniable à un collectif en quête de stabilité.

Le choix de Rabiot de privilégier le projet sportif marseillais plutôt que des propositions financièrement plus avantageuses révèle sa volonté de rejoindre le projet de l’Olympique de Marseille porté par le technicien italien, Roberto De Zerbi. Cette décision pragmatique bénéficie autant au joueur, désireux de s’établir en cadre indiscutable de l’équipe, qu’au club, qui s’offre les services d’un international aguerri.

Reste à savoir si, après une excellente saison personnelle pour sa première sous le maillot de l’OM, Adrien Rabiot sera toujours phocéen à la rentrée prochaine. La qualification acquise en Ligue des champions joue plutôt en faveur de ce scénario.

Le salaire d’Adrien Rabiot avec l’OM

Annuel : 6 000 000 €

Mensuel : 500 000 €

Hebdomadaire : 115 385 €

Quotidien : 16 438 €

Fin de contrat : 2026